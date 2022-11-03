Начался процесс отбора ДНК-материалов среди жителей Изюма для идентификации погибших

2 ноября в Изюме начала работу переданная правительством Франции мобильная лаборатория для отбора ДНК-материалов у лиц, чьи родственники пропали без вести или похоронены на территории Изюмского района.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
На месте работают эксперты Национального научного центра Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М. С. Бокариуса, прокуроры Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области и следователи нацполиции Харьковской области.
Сегодня биологические материалы сдали 16 человек.
Сегодня биологические материалы сдали 16 человек.
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