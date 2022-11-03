Начался процесс отбора ДНК-материалов среди жителей Изюма для идентификации погибших

14:40 03 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. 2 ноября в Изюме начала работу переданная правительством Франции мобильная лаборатория для отбора ДНК-материалов у лиц, чьи родственники пропали без вести или похоронены на территории Изюмского района.Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

“Отбор ДНК-материалов позволит идентифицировать погибшее лицо на любой части территории Украины, согласно данным, внесенным в Единую государственную базу ДНК. Совместными усилиями мы сможем идентифицировать погибших от рук российской армии", – говорится в сообщении.

На месте работают эксперты Национального научного центра Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М. С. Бокариуса, прокуроры Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области и следователи нацполиции Харьковской области.



Сегодня биологические материалы сдали 16 человек.