Начался подготовительный этап эвакуации украинцев из Сектора Газа - представитель МИД Украины

11:32 01 ноября Киев, Украина

На фоне решения властей Египта разрешить выезд иностранцев из сектора Газа через КПП "Рафах" Министерство иностранных дел Украины , другие причастные ведомства, украинские посольства в регионе приступили к подготовительному этапу эвакуации украинцев.
 
Об этом утром 1 ноября сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, сейчас:
  • Актуализирован список желающих уехать. В настоящее время их 358 человек. Это преимущественно женщины и дети. Со всеми поддерживается связь.
  • Отправлен официальный запрос причастным сторонам для выдачи разрешений на выезд из палестинского анклава и транзита по египетской территории. Ожидаем согласование.
  • Подготовлены документы для украинцев, у которых нет действительных проездных документов.
  • Забронирован необходимый транспорт.
Сформирована группа дипломатов, которая прибудет на границу с Сектором Газа для помощи украинским гражданам на месте.
Как сообщила египетская сторона, выезд иностранцев из сектора Газа будет осуществляться в алфавитном порядке, согласно их гражданству.
"Работаем, чтобы как можно быстрее вывезти наших людей. Вопрос находится на личном контроле министра Дмитрия Кулебы", - отметил Николенко.