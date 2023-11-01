Начался подготовительный этап эвакуации украинцев из Сектора Газа - представитель МИД Украины

На фоне решения властей Египта разрешить выезд иностранцев из сектора Газа через КПП "Рафах" Министерство иностранных дел Украины , другие причастные ведомства, украинские посольства в регионе приступили к подготовительному этапу эвакуации украинцев.
Об этом утром 1 ноября сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
По его словам, сейчас:
По его словам, сейчас:
- Актуализирован список желающих уехать. В настоящее время их 358 человек. Это преимущественно женщины и дети. Со всеми поддерживается связь.
- Отправлен официальный запрос причастным сторонам для выдачи разрешений на выезд из палестинского анклава и транзита по египетской территории. Ожидаем согласование.
- Подготовлены документы для украинцев, у которых нет действительных проездных документов.
- Забронирован необходимый транспорт.
Сформирована группа дипломатов, которая прибудет на границу с Сектором Газа для помощи украинским гражданам на месте.
Как сообщила египетская сторона, выезд иностранцев из сектора Газа будет осуществляться в алфавитном порядке, согласно их гражданству.
Как сообщила египетская сторона, выезд иностранцев из сектора Газа будет осуществляться в алфавитном порядке, согласно их гражданству.
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