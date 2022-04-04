Начались ремонтные работы автодороги к Шацким озерам

В рамках проекта "Большое строительство" начаты ремонтные работы дороги ведущей к озеру Свитязь и Шацким озерам.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
Отмечается, что протяженность первого участка, которую обновят — 9 км. Техника работает в пределах поселка Шацк, двигаясь в сторону украинско-белорусской границы. Проводятся работы по фрезерованию изношенного дорожного покрытия, впоследствии здесь будет устроено два слоя асфальтобетонной смеси и проведен комплекс работ по организации дорожного движения. На участке проведения ремонтных работ (км 7 830 — км 16+830) движение транспорта осуществляется поочередно одной из полос движения.
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