Начались ремонтные работы автодороги к Шацким озерам

15:43 09 ноября Киев, Украина

В рамках проекта "Большое строительство" начаты ремонтные работы дороги ведущей к озеру Свитязь и Шацким озерам.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора

“Стартовали ремонтные работы на 9 километрах автодороги Т-03-02 Пища — Шацк — Любомль — Владимир — Волынский — Павловка — Горохов — Берестечко — Козин — /М-06/. Именно эта дорога ведет ко всем известным Шацким озерам, а также в крупнейшей и самый глубокий в Украине водоем природного происхождения — озеро Свитязь”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что протяженность первого участка, которую обновят — 9 км. Техника работает в пределах поселка Шацк, двигаясь в сторону украинско-белорусской границы. Проводятся работы по фрезерованию изношенного дорожного покрытия, впоследствии здесь будет устроено два слоя асфальтобетонной смеси и проведен комплекс работ по организации дорожного движения. На участке проведения ремонтных работ (км 7 830 — км 16+830) движение транспорта осуществляется поочередно одной из полос движения.