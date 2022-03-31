Начал работу чат-бот для желающих эвакуироваться

В Украине создан чат-бот для эвакуации населения.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко.
«В Украине заработал телеграмм чат-бот @Evacuation2022_bot и сайт поддержки (https://evacuation2022.com/) для людей, желающих эвакуироваться из зон боевых действий или получить экстренную помощь. Вчера, в день анонса возможностей системы уже поступило более 600 обращений от граждан», — отметил заместитель главы МВД.
Игорь Бондаренко также отметил, что в течение нескольких дней будет представлен новый сервис получения справки о несудимости дистанционно, в частности, за границей.
«Справка будет формироваться в электронном виде, на ней будет размещен специальный QR-код для проверки достоверности документа», — сказал замминистр.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко.
«В Украине заработал телеграмм чат-бот @Evacuation2022_bot и сайт поддержки (https://evacuation2022.com/) для людей, желающих эвакуироваться из зон боевых действий или получить экстренную помощь. Вчера, в день анонса возможностей системы уже поступило более 600 обращений от граждан», — отметил заместитель главы МВД.
Игорь Бондаренко также отметил, что в течение нескольких дней будет представлен новый сервис получения справки о несудимости дистанционно, в частности, за границей.
«Справка будет формироваться в электронном виде, на ней будет размещен специальный QR-код для проверки достоверности документа», — сказал замминистр.
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