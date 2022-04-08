Нацгвардия взяла Чернобыльскую АЭС под охрану

Также ЧАЭС отмечает, что ключевыми задачами предприятия являются:

проверка ВСУ безопасности площадки и его транспортной инфраструктуры;

проверка радиационного состояния помещений и объектов станции, где находились оккупационные войска РФ, которые, по данным ЧАЭС, полностью пренебрегали правилами радиационной безопасности;

ротация персонала смены, находящегося на площадке.

Также руководство ЧАЭС отметило, что очень важно провести ротацию персонала смены. Это 46 добровольцев-работников, которые отправились на площадку ЧАЭС в результате ротации персонала 20 марта, а также 13 работников, которые продолжают находиться на рабочих местах уже около 1000 часов с начала оккупации станции.