Нацбанк выпустил памятную монету ко Дню военной разведки

10:41 06 сентября Киев, Украина

Ко Дню военной разведки, отмечаемому 7 сентября, Нацбанк выпустил памятную монету. На аверсе изобразили эмблему ГУР , а на реверсе – лозунг военных разведчиков латиницей «Мудрый будет властвовать над звездами», а также разместили изображение совы, пронизывающей мечом абрисы территории рф на фоне земного шара.

Монета имеет номинал в 5 гривен, ее изготовили из нейзильбера. За дизайн отвечала Татьяна Балута, а скульптором стал Владимир Демьяненко.

Монета была выпущена тиражом до 75 000 штук. Приобрести ее можно с сегодняшнего дня, 6 сентября, в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка, а также в отделениях банка-дистрибьюторов (Приватбанк, Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк).