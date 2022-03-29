Новая монета из серии "Выдающиеся личности Украины"

10:42 02 ноября Киев, Украина

Нацбанк вводит в оборот памятную монету  "Андрей Ромоданов" из серии "Выдающиеся личности Украины".
 
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Двугривневую монету из серии "Выдающиеся личности Украины" посвятили ученому, общественному деятелю, педагогу, основателю нейрохирургической школы в Украине, доктору медицинских наук, профессору, академику Национальной академии наук Украины Андрею Ромоданову.

Она выполнена из нейзильбера и выйдет тиражом в 30 тысяч штук.

фото: памятная монета "Андрей Ромоданов"/>