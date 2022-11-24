Нацбанк вместе с банками принимают меры для непрерывности работы системы при отсутствии электричества

15:31 24 ноября Киев, Украина

Нацбанк вместе с банками внедряют план мероприятий, которые обеспечат непрерывность работы банковской системы в условиях длительного отсутствия электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что банковская система, несмотря на войну, работает в непрерывном режиме, обеспечивает платежи и расчеты, предоставляет финансовые услуги бизнесу и гражданам.
"Банки эффективно применяют заранее разработанные планы непрерывной деятельности и регулярно обновляют их, учитывая результаты моделирования различных сценариев реализации операционного риска в соответствии с требованиями Положения об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах", - говорится в сообщении.

В НБУ добавляют, что находятся в постоянном диалоге с банками, осуществляет оценку текущей ситуации на предмет имеющихся и потенциальных рисков, чтобы своевременно реагировать необходимыми инструментами.
 
"В первые месяцы активных боевых действий для непрерывной деятельности банковской инфраструктуры важными были два фактора: резервирование мощностей центров обработки данных (ЦОД), которые обеспечивают функционирование банковских систем и клиентских приложений, наличие резервных каналов связи; обеспечение инкассации отделений банков и торговых предприятий в условиях роста спроса на наличные.

Эти наработки пригодились и сейчас", - рассказали в регуляторе.