Нацбанк вместе с банками принимают меры для непрерывности работы системы при отсутствии электричества

Нацбанк вместе с банками внедряют план мероприятий, которые обеспечат непрерывность работы банковской системы в условиях длительного отсутствия электроснабжения.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что банковская система, несмотря на войну, работает в непрерывном режиме, обеспечивает платежи и расчеты, предоставляет финансовые услуги бизнесу и гражданам.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что банковская система, несмотря на войну, работает в непрерывном режиме, обеспечивает платежи и расчеты, предоставляет финансовые услуги бизнесу и гражданам.
В НБУ добавляют, что находятся в постоянном диалоге с банками, осуществляет оценку текущей ситуации на предмет имеющихся и потенциальных рисков, чтобы своевременно реагировать необходимыми инструментами.
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