Нацбанк вместе с банками принимают меры для непрерывности работы системы при отсутствии электричества

15:31 24 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



Отмечается, что банковская система, несмотря на войну, работает в непрерывном режиме, обеспечивает платежи и расчеты, предоставляет финансовые услуги бизнесу и гражданам. Нацбанк вместе с банками внедряют план мероприятий, которые обеспечат непрерывность работы банковской системы в условиях длительного отсутствия электроснабжения.Об этом сообщает пресс-служба НБУ.Отмечается, что банковская система, несмотря на войну, работает в непрерывном режиме, обеспечивает платежи и расчеты, предоставляет финансовые услуги бизнесу и гражданам.

"Банки эффективно применяют заранее разработанные планы непрерывной деятельности и регулярно обновляют их, учитывая результаты моделирования различных сценариев реализации операционного риска в соответствии с требованиями Положения об организации системы управления рисками в банках Украины и банковских группах", - говорится в сообщении.



В НБУ добавляют, что находятся в постоянном диалоге с банками, осуществляет оценку текущей ситуации на предмет имеющихся и потенциальных рисков, чтобы своевременно реагировать необходимыми инструментами.