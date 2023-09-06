Нацбанк прогнозирует рост зарплат в Украине уже в этом году

13:18 08 августа Киев, Украина

Национальный банк Украины дает оптимистичный прогноз относительно роста заработных плат украинцев уже в этом году. На последующие 2024 и 2025 годы зарплаты вырастут еще больше.

По прогнозам НБУ, сделанным им в инфляционном отчете за июль, средняя номинальная зарплата в Украине в этом году вырастет на 19,6%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%. В следующем году номинальная зарплата вырастет на 16,1%, реальная – на 5,2%. В 2025 г. номинальная на 12,8%, реальная – на 5,4%.

В анализе говорится также о том, что по-прежнему весомую поддержку доходам населения оказывают социальные выплаты из бюджета и индексация пенсий.

В НБУ считают, что в ближайшее время многие предприятия будут вынуждены учитывать конкуренцию международного рынка труда и повышать зарплаты для квалифицированных работников, которым стало легче устроиться за границей.

По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, есть еще один фактор, способствующий росту заработных плат. Налоговая хорошо “зажала” бизнес и теперь он больше стал платить зарплату по-белому. Предприниматели начали бояться проверок и прекратили мошенничать с начислением заработных плат - конверты, которые были очень популярны год назад уходят в прошлое. Поэтому экономика Украины, несмотря на войну, работает и работает нормально.

Еще одной хорошей новостью является то, что в Министерстве экономики Украины была разработана стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 г. Ее вскоре должно принять правительство.

Как отмечают в Минэкономики, в Украине за последние семь лет разница между зарплатами мужчин и женщин сократилась на 7,4%. Так, по информации Государственной службы статистики Украины, в 2021 г. у женщин в среднем зарплата была на 18,6% меньше, чем у мужчин. Для сравнения, в 2015 г. этот показатель составил 26%.

По информации кадрового портала Work.ua самые большие зарплаты по-прежнему предлагают в столице Украины – в среднем здесь можно заработать 20 тыс. грн. Второе место, где в среднем предлагают 17,5 тыс. грн, занимает Днепр. На третьем месте – Львов.

В то же время в Сумах люди зарабатывают самые низкие зарплаты - в среднем 12,5 тыс. грн.