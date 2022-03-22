Нацбанк изменил правила снятия наличных со счетов и вывода денег за границу

06:53 22 марта Киев, Украина

Во-первых, увеличен ежедневный лимит на снятие наличных с валютных счетов - с 30 до 100 тысяч гривен в эквиваленте.



Этот лимит распространяется и на снятие валюты за рубежом - со счетов, открытых в украинских банках.



Что же до гривны, ежедневный лимит на снятие в Украине остается на уровне 100 тысяч.



А вот за рубежом снятие валюты с гривневых счетов ограничено той же суммой - но уже в месяц. Это нужно, чтобы пресекать вывод капитала за границу.



Такой же лимит Нацбанк установил для перевода денег на карты физлиц за рубежом. А также - для пополнения электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплаты дорожных чеков и покупки виртуальных активов (например, криптовалюты).