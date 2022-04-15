На Житомирщине пройдет праздник литературы "Лесині джерела"

20:02 16 июля Киев, Украина

Международный праздник литературы и искусства «Лесині джерела» приуроченный к 150-летию Леси Украинки традиционно пройдет в Новоград-Волынском на Житомирщине.

Программу мероприятия опубликовал в Фейсбуке Новоград-Волынский городской совет.



В первый день праздника, 23 июля, запланированы экскурсия «Леся Украинка - гордость Полесского края», выставка «Образ Леси Украинки в изобразительном искусстве», ретро-выставка «Музейная симфония» из фондов Новоград-Волынского краеведческого музея, презентация фотографий, сувенирной и книжной продукции «Натхнення пам’яті», открытие памятного знака «Литературно-художественная книга семьи Косачей», вечер народно-бытовых танцев «Звягельская ойра», спектакль Днепропетровского академического музыкально-драматического театра им. Леси Украинки «Целую. Леся».



24 июля состоятся театрализованная экскурсия «Лесиными тропами», всеукраинский конкурс аутентичного пения «Животоки», XVI Всеукраинский конкурс исполнителей художественного слова имени Леси Украинки, праздник украинской народной песни «У рідному краї і серце співає», концерт современных исполнителей, а также установят всеукраинский рекорд по одновременному чтению стихотворения Леси Украинки наибольшим количеством людей.



В программе на 25 июля - презентации книг и короткометражного биографического фильма «Дорогами Леси», фестиваль уличной музыки «Лесин Street Fest».



Во все фестивальные дни будут действовать праздничная ярмарка, фотозоны и проходить бесплатные экскурсии по городу.



Украинская писательница, переводчица, фольклористка, культурная деятельница Леся Украинка (настоящее имя - Лариса Петровна Косач) родилась 25 февраля 1871 года в Звягеле (нынешний Новоград-Волынский).