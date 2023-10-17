На железнодорожных вокзалах Украины начали работать пункты несокрушимости

"Укрзализныця" завершает подготовку к работе зимой. На 96 железнодорожных вокзалах по всей Украине заработали "пункты несокрушимости".
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
В ведомстве отметили, что также в населенные пункты, где это потребуется, готов выехать на помощь Food train и обеспечить жителей теплой едой. Такие пункты работают в Херсоне, Николаеве, Краматорске, Славянске, Киеве, Львове и других населенных пунктах фактически на всех вокзалах крупных городов страны, добавил председатель правления УЗ Евгений Лященко.
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