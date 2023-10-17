На железнодорожных вокзалах Украины начали работать пункты несокрушимости

10:15 17 октября Киев, Украина

"Укрзализныця" завершает подготовку к работе зимой. На 96 железнодорожных вокзалах по всей Украине заработали "пункты несокрушимости".

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Мы заранее начали подготовку к зиме и уже с октября поэтапно открываем наши пункты несокрушимости на вокзалах. Здесь есть все самое необходимое, что может понадобиться во время блекаута" , - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что также в населенные пункты, где это потребуется, готов выехать на помощь Food train и обеспечить жителей теплой едой. Такие пункты работают в Херсоне, Николаеве, Краматорске, Славянске, Киеве, Львове и других населенных пунктах фактически на всех вокзалах крупных городов страны, добавил председатель правления УЗ Евгений Лященко.