На Запорожскую АЭС прибыла новая команда МАГАТЭ

"Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции несколько часов назад. Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой большой атомной электростанции, расположенной посреди зоны боевых действий", – подчеркнул Гросси.