На Запорожскую АЭС прибыла новая команда МАГАТЭ

08:04 04 ноября Киев, Украина

Новая команда экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из четырех человек приехала на Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.

Он отметил, что это вторая ротация экспертов после того, как делегация агентства 1 сентября посетила ЗАЭС.
 
"Благодаря поддержке всех заинтересованных сторон мы смогли успешно провести ротацию персонала на Запорожской атомной электростанции несколько часов назад. Их присутствие означает, что мир знает, что происходит на этой большой атомной электростанции, расположенной посреди зоны боевых действий", – подчеркнул Гросси.
 
Отмечается, что новая команда экспертов МАГАТЭ станет уже третьей на ЗАЭС за последние два месяца.