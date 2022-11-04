На Запорожскую АЭС прибыла новая команда МАГАТЭ

Новая команда экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из четырех человек приехала на Запорожскую атомную электростанцию.
Об этом заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
Он отметил, что это вторая ротация экспертов после того, как делегация агентства 1 сентября посетила ЗАЭС.
Об этом заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
Он отметил, что это вторая ротация экспертов после того, как делегация агентства 1 сентября посетила ЗАЭС.
Отмечается, что новая команда экспертов МАГАТЭ станет уже третьей на ЗАЭС за последние два месяца.
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