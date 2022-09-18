На Запорожье "неблагонадежных граждан" оккупанты "выдворяют в Украину"- СМИ

Назначенные россией "власти" Запорожской области начали высылать "неблагонадежных граждан" на территорию, контролируемую Украиной. Об этом сообщает российское издание РИА Новости.

"В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с "ВГА", - говорится в сообщении.

"Неблагонадежных" доставили к ближайшему блокпосту. Там каждому были зачитаны "обвинения", после чего людей в пешем порядке отправили за линию разграничения.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали участок железнодорожных путей, по которым россияне доставляли боеприпасы и горючее из Крыма.