На Западную Украину пришла дождливая осень

07:57 30 октября Киев, Украина

Украинские синоптики прогнозируют незначительное снижение температуры воздуха, а также облачность с прояснениями на большей части страны.



В западных, восточных областях и большинстве северных областей днем местами пройдет небольшой дождь. Ночью на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь, а на высокогорье с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.



Ночью и утром в Украине, кроме западных областей, туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Ночью температура воздуха 5-10 градусов тепла. Днем обещают до + 9-14 градусов. Днем в южной части воздух прогреется до +17 градусов. Ночью опустится до 10 выше нуля. В Карпатах в течение суток от 0 до 5 градусов тепла.



В Киеве синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью будет 6-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 10-12 градусов.