На закупку новых трамваев для Днепра и Кривого Рога Кабмин выделил 1,2 млрд гривен

11:00 17 июня Киев, Украина

Во многих городах Украины трамвайный парк безнадежно устарел. С целью обновления подвижного состава Кабинет министров Украины выделил из Дорожного фонда госбюджета 1,2 миллиарда гривен субвенций на приобретение новых трамваев для Днепра и Кривого Рога, где используется подвижной состав 80-90-х годов прошлого века. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

На сегодня в Днепре выходят на линии модернизированные трамваи Татра, также имеются в наличии вагоны производства Татра-Юг и перевозят пассажиров около 30 трамваев КТМ, выпущенные в 90-х годах.

В Кривом Роге в основном используются старые вагоны КТМ-5. Новые трамваи Татра-Юг в последний раз приобретались 14 лет назад. Линия скоростного трамвая города в основном эксплуатирует вагоны выпуска 80-х годов прошлого века.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с инвесторами из Швейцарии. Глава государства отметил, что сотрудничество с компанией Stadler будет способствовать созданию в Украине современного производства поездов и трамваев.