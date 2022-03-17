На Закарпатье снова начнут добывать золото

19:36 22 октября Киев, Украина

Мужиевский золоторудник - единственное предприятие на всей территории Украины, запасы золота которого подтверждены. Правительство Украины приняло решение возобновить его работу и пополнить за счет этого бюджет страны.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.



"Золотой рудник с подтвержденными запасами золота в с. Мужиево позволяет Украине иметь статус золотодобывающей страны", – говорится в сообщении.



По словам главы Закарпатья Алексея Петрова, начало работы предприятия — это, прежде всего, поступления дополнительных инвестиций в бюджет общины и создание новых рабочих мест. Сейчас на фабрике работают более 30 человек.



Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось, поэтому любые производственные процессы там не происходили.



На предприятии сначала будут перерабатывать руду, которая осталась от добычи золота за предыдущие годы работы. Она до сих пор хранится на территории фабрики.



Проект имеет не столько деловую, сколько экологическую составляющую. Благодаря ему в области надеются избавиться от опасных отвалов, которых практически 130 тыс. тонн и которые создают проблему экологической системе региона.



Предприятие будет перерабатывать 500 тысяч тонн руды в год и будет платить более 250 млн гривен налогов.



"Металла с нашей продукции будет достаточно для производства 300 000 аккумуляторов в год и позволит перекрыть потребность страны в импорте цинка", — сообщает Брайан Сэвэдж, генеральный директор компании Avellana Gold.