На Закарпатье СБУ провела двухдневные антитеррористические учения

19:03 03 Июнь Киев, Украина

В Мукачевском и Береговском районах Закарпатской области прошли двухдневные антитеррористические учения СБУ, в ходе которых бойцы отрабатывали навыки противодействия диверсионным и террористическим угрозам.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По легенде учений, две группы условных террористов прибыли в регион для совершения диверсии на одном из объектов ВСУ.
"В ходе тренировок, силовики своевременно среагировали и обезвредили имитационные самодельные взрывные устройства и помешали "диверсантам" попасть на военный объект. Благодаря слаженным действиям правоохранителей условные преступники были задержаны, а последствия их подрывной деятельности нейтрализованы.", - говорится в сообщении.
Во время учений проверялась готовность субъектов борьбы с терроризмом противостоять диверсионным и террористическим угрозам.