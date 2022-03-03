На Закарпатье СБУ провела двухдневные антитеррористические учения

"В ходе тренировок, силовики своевременно среагировали и обезвредили имитационные самодельные взрывные устройства и помешали "диверсантам" попасть на военный объект. Благодаря слаженным действиям правоохранителей условные преступники были задержаны, а последствия их подрывной деятельности нейтрализованы.", - говорится в сообщении.