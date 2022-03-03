На Закарпатье СБУ провела двухдневные антитеррористические учения

В Мукачевском и Береговском районах Закарпатской области прошли двухдневные антитеррористические учения СБУ, в ходе которых бойцы отрабатывали навыки противодействия диверсионным и террористическим угрозам.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По легенде учений, две группы условных террористов прибыли в регион для совершения диверсии на одном из объектов ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По легенде учений, две группы условных террористов прибыли в регион для совершения диверсии на одном из объектов ВСУ.
Во время учений проверялась готовность субъектов борьбы с терроризмом противостоять диверсионным и террористическим угрозам.
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