На Закарпатье МВД проведет эксперимент с автомобилистами и спецтранспортом

09:40 14 Май Киев, Украина

С целью пробуждения сознательного поведения автомобилистов в отношении спецтранспорта, на Закарпатье решили провести эксперимент.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"В течение недели на Закарпатье продлится эксперимент: за автомобилем скорой помощи будет ехать автомобиль патрульной полиции. Таким образом в области будут фиксировать нарушителей, которые не уступают дорогу медикам", - сказано в сообщении.

По данным ведомства этот эксперимент проводят потому, что водители не реагируют на сигналы и не уступают дорогу медикам, блокируют проезды или паркуют свои транспортные средства в неположенных местах.



"Недопустимо, чтобы чье-то нарушение правил стоило кому-то жизни", - сказано в сообщении.