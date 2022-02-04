На Закарпатье МВД проведет эксперимент с автомобилистами и спецтранспортом

С целью пробуждения сознательного поведения автомобилистов в отношении спецтранспорта, на Закарпатье решили провести эксперимент.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
По данным ведомства этот эксперимент проводят потому, что водители не реагируют на сигналы и не уступают дорогу медикам, блокируют проезды или паркуют свои транспортные средства в неположенных местах.
"Недопустимо, чтобы чье-то нарушение правил стоило кому-то жизни", - сказано в сообщении.
"Недопустимо, чтобы чье-то нарушение правил стоило кому-то жизни", - сказано в сообщении.
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