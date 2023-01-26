На ЗАЭС не работает тренажер, на котором отрабатываются навыки персонала

Действия российских оккупантов привели к остановке уникального полномасштабного тренажера на временно оккупированной Запорожской АЭС.
Об этом заявили в "Энергоатоме".
Рашисты умышленно блокируют доступ к рабочим местам инструкторам ПМТ, поскольку они отказались сотрудничать с врагом и подписывать контракты с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", - подчеркнули в украинской госкомпании.
Подготовка и поддержание квалификации на ВМТ является важной для безопасности АЭС составляющей эксплуатационной деятельности и должна проводиться систематически, чтобы персонал сохранял и развивал ранее приобретенные навыки, пояснил "Энергоатом".
Так, поддерживать лицензированную готовность персонала АЭС и обучать его рекомендует МАГАТЭ, и это является одним из требований Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
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