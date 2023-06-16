На выполнение программы еВосстановление уже выделено 4,4 млрд грн

07:03 20 мая Киев, Украина

Украинцы с нетерпением ждали поступления средств от правительства, чтобы восстановить свои разрушенные войной дома. С 10 мая начали поступать долгожданные средства. Как заявил на своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство Украины выделило первые средства, которые пойдут на компенсации за поврежденное жилье украинцев в рамках программы еВосстановление.

Он отметил, что в Украине уже более недели работает программа еВосстановление, в рамках которой украинцам выплачивают средства на ремонт жилья, поврежденного во время войны.

Эта программа цифровизирована - украинцы могут подавать заявки с помощью портала Дия, напомнил он.

На сегодняшний день в Украине подано уже почти 11,7 тысячи заявок, больше всего - от жителей Харьковской, Киевской и Николаевской областей.

"Правительство уже выделило первые ресурсы на выполнение этой программы - 4,4 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии", - добавил премьер-министр.

По его словам, всего в фонде собрали около 62 миллиардов гривен. Половина из них - это изъятые средства россиян.

Деньги из фонда преимущественно направляются на ремонт жилья, критической инфраструктуры и на пилотные проекты восстановления.

Как мы уже писали, 10 мая в Украине стартовала программа еВосстановление. Теперь все граждане, чье жилье было повреждено во время войны, смогут получить деньги от государства на его ремонт. Подать онлайн-заявление можно в Дии, предварительно оформив специальную карту в банке, куда начислят средства.