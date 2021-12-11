На время курсов абитуриентов с оккупированных территорий обеспечат жильем

18:49 23 Март Киев, Украина

Выпускникам с оккупированных территорий на время подготовительных курсов для поступления в Вузы, будут предоставлены места в общежитиях.

Об этом в Фейсбуке информирует Офис Омбудсмена.

«Для абитуриентов с временно оккупированных территорий начали работу подготовительные курсы для поступления в украинские высшие учебные заведения. Курсы бесплатные и включают в себя занятия по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку. На период учебы слушатели очного курса будут обеспечены местом в общежитии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение на таких курсах будет проводиться по очной, смешанной или дистанционной формам.



Этот пилотный проект будет действовать на базе образовательных центров «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» при 9 украинских учреждениях высшего образования: Донецкий национальный технический университет; Житомирский государственный университет имени Ивана Франко; Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко; Мариупольский государственный университет; Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова; Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»; Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля; Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского; Херсонский государственный университет.



Зарегистрироваться на эти курсы необходимо до 1 апреля, заполнив анкету на сайтах указанных учебных заведений.



Консультацию относительно зачисления на курсы можно получить по бесплатному номеру горячей правительственной линии: 0 800 504 425.