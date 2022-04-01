На время фестиваля Atlas Weekend столичный общественный транспорт продлит работу

19:34 05 июля Киев, Украина

В связи с проведением фестиваля Atlas Weekend , работа метро и наземного транспорта столицы будет продлена.





Как изменится график

В ночь с 6 на 7 июля и в ночь с 9 на 10 июля столичный метрополитен и наземный пассажирский транспорт будет работать на час дольше. Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации в понедельник, 5 июля.В ночь с 6 на 7 июля и в ночь с 9 на 10 июля столичный метрополитен и наземный пассажирский транспорт будет работать на час дольше.

В дни проведения фестиваля с 5 по 10 июля возможно закрытие входа для пассажиров на станции метрополитена "Выставочный центр".

На час дольше 6-9 июля будут работать троллейбусы по маршрутам №№ 11, 12, 43, 45 и автобусы по маршруту № 56.

"Перевозка пассажиров наземным общественным транспортом будет организована после прохождения последних пар поездов", - добавили в КГГА.



Фестиваль Atlas Weekend пройдет на столичном ВДНХ с 6 по 11 июля.