На востоке Украины ожидается до -5 мороза

Украинский гидрометцентр прогнозирует по всей территории страны ясную погоду без осадков. Возможна незначительная облачность. Переменный умеренный ветер, 3-8 м/с.
Ночью температура воздуха от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем обещают от +2 до +7 градусов. На юге страны днем воздух прогреется до 10 градусов выше нуля. В восточных областях ночью температура воздуха опустится до 5 градусов мороза.
В четверг в Киеве будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью будет от нуля до 2 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 5 градусов выше нуля.
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