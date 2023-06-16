На востоке Украины открыли новую газовую скважину

Укргаздобыча, ведущая компания в газовой отрасли Украины, сообщила о успешном пробуривании и запуске новой скважины на востоке страны.
Эта скважина обладает потенциалом добывать 230 тыс. кубометров газа в день, что открывает новые перспективы для энергетической независимости и развития страны.
Благодаря использованию современных методов интерпретации данных, команда разработчиков Укргаздобычи обнаружила значительные дополнительные запасы газа на уже давно действующем месторождении.
Это стало возможным благодаря обновленным подходам и глубокому анализу геологических данных.
В планах компании - бурение еще пяти новых скважин на этом месторождении, чтобы полностью раскрыть его потенциал и достичь дневной добычи не менее 1 млн кубометров газа.
Это событие становится важным вехом в развитии энергетического сектора Украины и повышении ее энергетической независимости.
Эта скважина обладает потенциалом добывать 230 тыс. кубометров газа в день, что открывает новые перспективы для энергетической независимости и развития страны.
Благодаря использованию современных методов интерпретации данных, команда разработчиков Укргаздобычи обнаружила значительные дополнительные запасы газа на уже давно действующем месторождении.
Это стало возможным благодаря обновленным подходам и глубокому анализу геологических данных.
В планах компании - бурение еще пяти новых скважин на этом месторождении, чтобы полностью раскрыть его потенциал и достичь дневной добычи не менее 1 млн кубометров газа.
Это событие становится важным вехом в развитии энергетического сектора Украины и повышении ее энергетической независимости.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии