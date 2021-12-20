На Волыни встретили Вифлеемский огонь

На украинско-польской границе харцеры (польская национальная скаутская организация) передали Вифлеемский Огонь мира членам Волынской ячейки Национальной скаутской организации «Пласт». Вместе с ними огонь встречали городской голова Игорь Паленко вместе с заместителем Андреем Гудымом, настоятелями Владимир-Волынских храмов разных конфессий, а также пограничниками обоих государств.
26-й год подряд члены "Пласта" привозят Вифлеемский Огонь мира в Украину и распространяют его по всем уголкам страны. Именно Вифлеемский огонь символизирует грядущие праздники, уют и все теплое и хорошее, с чем ассоциируется Рождество. В преддверии грядущих праздников собравшиеся обменялись подарками и словами благодарности, пожелали взаимного мира, согласия, здоровья. В завершение мероприятия дети спели рождественскую песню.
26-й год подряд члены "Пласта" привозят Вифлеемский Огонь мира в Украину и распространяют его по всем уголкам страны. Именно Вифлеемский огонь символизирует грядущие праздники, уют и все теплое и хорошее, с чем ассоциируется Рождество. В преддверии грядущих праздников собравшиеся обменялись подарками и словами благодарности, пожелали взаимного мира, согласия, здоровья. В завершение мероприятия дети спели рождественскую песню.
Далее Вифлеемский огонь мира отправился в Луцк, где его передадут общинам церквей разных конфессий, символизируя единение всех христиан во время празднований Рождества. Завтра на утреннем строении капелланы 14 ОМБР передадут лампадку нашим военным.
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