На Волыни встретили Вифлеемский огонь

19:43 16 Декабрь Киев, Украина

На украинско-польской границе харцеры (польская национальная скаутская организация) передали Вифлеемский Огонь мира членам Волынской ячейки Национальной скаутской организации «Пласт». Вместе с ними огонь встречали городской голова Игорь Паленко вместе с заместителем Андреем Гудымом, настоятелями Владимир-Волынских храмов разных конфессий, а также пограничниками обоих государств.



26-й год подряд члены "Пласта" привозят Вифлеемский Огонь мира в Украину и распространяют его по всем уголкам страны. Именно Вифлеемский огонь символизирует грядущие праздники, уют и все теплое и хорошее, с чем ассоциируется Рождество. В преддверии грядущих праздников собравшиеся обменялись подарками и словами благодарности, пожелали взаимного мира, согласия, здоровья. В завершение мероприятия дети спели рождественскую песню.

“Передаю искренние поздравления с грядущими праздниками всему польскому народу. Надеюсь на устойчивое и дружеское сотрудничество между украинским и польским народами, которое будет в пользу наших общин. Мы искренне принимаем этот огонь, который будет согревать наши сердца и приблизить нас к праздникам. Наш город и община открыты для реализации различных проектов и всегда готовы принять партнеров”, – в приветственном слове отметил председатель Владимир-Волынской территориальной общины Игорь Паленко.

Далее Вифлеемский огонь мира отправился в Луцк, где его передадут общинам церквей разных конфессий, символизируя единение всех христиан во время празднований Рождества. Завтра на утреннем строении капелланы 14 ОМБР передадут лампадку нашим военным.