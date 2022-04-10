На Волыни пройдет театрализованный фестиваль «Торчинская ярмарка»

Фестиваль стартует 31 июля, сообщается на странице мероприятия в Фейсбуке.

"Театрализованный фестиваль "Торчинская ярмарка" перенесет нас в середину ХVI века к тому дню, когда городок получил Магдебургское право, а с ним привилегию проводить ярмарки. На них съезжались купцы и бродячие артисты отовсюду, а театрально-цирковые представления пользовались небывалой популярностью. Мы пройдемся по локациям - векам развития Торчина и окрестностей и будем поражены историей, которая оживает", - написали организаторы мероприятия.