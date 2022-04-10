В поселке городского типа Торчин, что на Волыни, пройдет театрализованный фестиваль "Торчинская ярмарка", который превратит городок в сцену грандиозных зрелищ.
Фестиваль стартует 31 июля, сообщается на странице мероприятия в Фейсбуке.
Посетителей фестиваля ждут средневековые шествия, фарсы, театрализованные представления, пересыпанные рассказами об истории Торчинской громады, танцы, ремесленные зрелища, квесты и фотосессии, концерт с использованием старинных инструментов, экскурсии, спектакли и лектории.
Также в программе - большая ярмарка с участием мастеров народных ремесел и производителей пищевой продукции региона.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии