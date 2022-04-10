На Волыни пройдет театрализованный фестиваль «Торчинская ярмарка»

17:37 12 июля Киев, Украина

В поселке городского типа Торчин, что на Волыни, пройдет театрализованный фестиваль "Торчинская ярмарка", который превратит городок в сцену грандиозных зрелищ.
 
Фестиваль стартует 31 июля, сообщается на странице мероприятия в Фейсбуке.
"Театрализованный фестиваль "Торчинская ярмарка" перенесет нас в середину ХVI века к тому дню, когда городок получил Магдебургское право, а с ним привилегию проводить ярмарки. На них съезжались купцы и бродячие артисты отовсюду, а театрально-цирковые представления пользовались небывалой популярностью. Мы пройдемся по локациям - векам развития Торчина и окрестностей и будем поражены историей, которая оживает", - написали организаторы мероприятия.
Посетителей фестиваля ждут средневековые шествия, фарсы, театрализованные представления, пересыпанные рассказами об истории Торчинской громады, танцы, ремесленные зрелища, квесты и фотосессии, концерт с использованием старинных инструментов, экскурсии, спектакли и лектории.

Также в программе - большая ярмарка с участием мастеров народных ремесел и производителей пищевой продукции региона.