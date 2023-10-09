На вокзалах и в поездах "Укрзализныци" начали работу маршалы безопасности

15:03 09 октября Киев, Украина

На украинских вокзалах и поездах "Укрзализныци" начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Это работники ведомственной военизированной охраны компании, главная задача которых — контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В отличие от своих коллег-охранников, работающих на объектах железной дороги в служебной форме со всеми знаками различия, маршалы работают не публично. Так что ни добропорядочные граждане, ни злоумышленники не знают о ловцах на правонарушителей", - говорится в сообщении "УЗ" ".

Отмечается, что первые маршалы национального перевозчика начали свою работу в сентябре, в частности, они работают на одном из популярных западных направлений, которое требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров.



В компании отметили, что такая модель работы, в частности, распространена в подразделениях безопасности на авиационных маршрутах.

"Перед нашими маршалами, инкогнито находящимися в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров. Также это все специально подготовленные специалисты", - заявил председатель правления Евгений Лященко.

В компании напомнили, что из-за полномасштабного вторжения рф был усилен контроль безопасности на железнодорожных объектах, в частности, на вокзалах, с целью недопущения перевозки гражданами взрывоопасных и других не разрешенных для перевозки веществ и оружия без должного разрешения.