На вокзалах и в поездах "Укрзализныци" начали работу маршалы безопасности

На украинских вокзалах и поездах "Укрзализныци" начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Это работники ведомственной военизированной охраны компании, главная задача которых — контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что первые маршалы национального перевозчика начали свою работу в сентябре, в частности, они работают на одном из популярных западных направлений, которое требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров.
В компании отметили, что такая модель работы, в частности, распространена в подразделениях безопасности на авиационных маршрутах.
В компании напомнили, что из-за полномасштабного вторжения рф был усилен контроль безопасности на железнодорожных объектах, в частности, на вокзалах, с целью недопущения перевозки гражданами взрывоопасных и других не разрешенных для перевозки веществ и оружия без должного разрешения.
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