На винницкий джаз фест будут пускать только с COVID-документами

В Виннице XXV Международный джазовый фестиваль Vinnytsia Jazzfest-2021 из-за введения желтой зоны не отменят, но на концерты допускать будут только вакцинированных зрителей и с отрицательным COVID-тестом.

Об этом говорится в сообщении оргкомитета фестиваля на странице Vinnytsia Jazzfest-2021 в Фейсбуке.

«Команда Vinnytsia Jazzfest и артистический состав фестиваля - 82% вакцинированных (одной или двумя дозами), что позволяет нам не применять ограничения во время мероприятий при условии проверки документов у всех зрителей фестиваля. Поэтому мы приняли решение не отменять представления и концерты и не применять ограничение мест. Но, чтобы наши усилия были не напрасны, просим заранее приготовить и предъявить при входе любой из следующих документов: зеленый сертификат о полной вакцинации, желтый о введении одной дозы вакцины, международный сертификат, результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее 72 часов до мероприятия, а также результат экспресс-теста на COVID-19, сделанный в день фестиваля, или справку о наличии антител к COVID-19», - говорится в сообщении.