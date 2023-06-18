На винницкий джаз фест будут пускать только с COVID-документами

Из-за введения в Виннице "желтой" зоны эпидопасности, джазовый фестиваль Vinnytsia Jazzfest-2021, который пройдет 1-3 октября, смогут посетить только люди с COVID-документами.
В Виннице XXV Международный джазовый фестиваль Vinnytsia Jazzfest-2021 из-за введения желтой зоны не отменят, но на концерты допускать будут только вакцинированных зрителей и с отрицательным COVID-тестом.
Об этом говорится в сообщении оргкомитета фестиваля на странице Vinnytsia Jazzfest-2021 в Фейсбуке.
Об этом говорится в сообщении оргкомитета фестиваля на странице Vinnytsia Jazzfest-2021 в Фейсбуке.
Отмечается, что «пропуском» на мероприятия фестиваля также будут служить справка 063, которая выдается семейным врачом, и справка о выздоровлении от коронавируса. Кроме этого, при входе будут проводить температурный скрининг.
Активным противникам вакцинации, которые уже приобрели билеты на концерты фестивальной программы, обещают вернуть деньги. Тем, кто не успел получить указанные документы, но хочет попасть на фестиваль, предлагают заполнить заявление-обязательство установленного образца о причинах отсутствия COVID-сертификатов или справок, приобрести респираторную маску класса FFP3 и не снимать ее в течение всего мероприятия.
Как сообщалось, XXV Международный джазовый фестиваль Vinnytsia Jazzfest-2021 состоится 1-3 октября. Он откроется 1 октября бродвейским мюзиклом «Семейка Адамсов» литовских постановщиков и Национальной оперетты Украины, который покажут в Винницком академическом музыкально-драматическом театре им. Н. Садовского. 2-3 октября в ходе фестиваля состоятся семь эксклюзивных концертов, которые дадут лучшие джазовые музыканты Украины, Израиля, Польши, Нигерии, Анголы, Ганы и США в аэропорту «Винница».
Активным противникам вакцинации, которые уже приобрели билеты на концерты фестивальной программы, обещают вернуть деньги. Тем, кто не успел получить указанные документы, но хочет попасть на фестиваль, предлагают заполнить заявление-обязательство установленного образца о причинах отсутствия COVID-сертификатов или справок, приобрести респираторную маску класса FFP3 и не снимать ее в течение всего мероприятия.
Как сообщалось, XXV Международный джазовый фестиваль Vinnytsia Jazzfest-2021 состоится 1-3 октября. Он откроется 1 октября бродвейским мюзиклом «Семейка Адамсов» литовских постановщиков и Национальной оперетты Украины, который покажут в Винницком академическом музыкально-драматическом театре им. Н. Садовского. 2-3 октября в ходе фестиваля состоятся семь эксклюзивных концертов, которые дадут лучшие джазовые музыканты Украины, Израиля, Польши, Нигерии, Анголы, Ганы и США в аэропорту «Винница».
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