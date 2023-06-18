На винницкий джаз фест будут пускать только с COVID-документами

16:50 27 сентября Киев, Украина

Из-за введения в Виннице "желтой" зоны эпидопасности, джазовый фестиваль Vinnytsia Jazzfest-2021, который пройдет 1-3 октября, смогут посетить только люди с COVID-документами. 
 
В Виннице XXV Международный джазовый фестиваль Vinnytsia Jazzfest-2021 из-за введения желтой зоны не отменят, но на концерты допускать будут только вакцинированных зрителей и с отрицательным COVID-тестом.
Об этом говорится в сообщении оргкомитета фестиваля на странице Vinnytsia Jazzfest-2021 в Фейсбуке.
«Команда Vinnytsia Jazzfest и артистический состав фестиваля - 82% вакцинированных (одной или двумя дозами), что позволяет нам не применять ограничения во время мероприятий при условии проверки документов у всех зрителей фестиваля. Поэтому мы приняли решение не отменять представления и концерты и не применять ограничение мест. Но, чтобы наши усилия были не напрасны, просим заранее приготовить и предъявить при входе любой из следующих документов: зеленый сертификат о полной вакцинации, желтый о введении одной дозы вакцины, международный сертификат, результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее 72 часов до мероприятия, а также результат экспресс-теста на COVID-19, сделанный в день фестиваля, или справку о наличии антител к COVID-19», - говорится в сообщении.
Отмечается, что «пропуском» на мероприятия фестиваля также будут служить справка 063, которая выдается семейным врачом, и справка о выздоровлении от коронавируса. Кроме этого, при входе будут проводить температурный скрининг.

Активным противникам вакцинации, которые уже приобрели билеты на концерты фестивальной программы, обещают вернуть деньги. Тем, кто не успел получить указанные документы, но хочет попасть на фестиваль, предлагают заполнить заявление-обязательство установленного образца о причинах отсутствия COVID-сертификатов или справок, приобрести респираторную маску класса FFP3 и не снимать ее в течение всего мероприятия.

Как сообщалось, XXV Международный джазовый фестиваль Vinnytsia Jazzfest-2021 состоится 1-3 октября. Он откроется 1 октября бродвейским мюзиклом «Семейка Адамсов» литовских постановщиков и Национальной оперетты Украины, который покажут в Винницком академическом музыкально-драматическом театре им. Н. Садовского. 2-3 октября в ходе фестиваля состоятся семь эксклюзивных концертов, которые дадут лучшие джазовые музыканты Украины, Израиля, Польши, Нигерии, Анголы, Ганы и США в аэропорту «Винница».