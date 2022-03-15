На Виннитчине открылся первый в Украине центр для детей, пострадавших от насилия

18:04 15 июня Киев, Украина

Центр будет предоставлять защиту и поддержку детям, которые пострадали или стали свидетелями насилия.

Об этом говорится в сообщении МВД в Фейсбуке.



По словам заместителя министра внутренних дел Екатерины Павличенко, МВД и все подразделения Национальной полиции работают над тем, чтобы защитить права и интересы детей, формировать систему правосудия, которая будет дружественной для ребенка.

Открывшийся в Винницкой области центр - это пилотный проект, созданный по модели Барнахус.

"Барнахус - это междисциплинарное специализированное учреждение для проведения процессуальных действий в среде, дружественной для ребенка и в условиях, которые минимизируют последствия его травматизации. В центре будут оказывать социальную, психологическую, правовую, медицинскую, другие виды помощи детям - потерпевшим и свидетелям в уголовных производствах, связанных с насилием", - отметила Павличенко.

Для реализации проекта привлекаются следователи полиции, ювенальные полицейские, прокуроры, адвокаты, социальные работники и другие.



В помещении центра есть комнаты ожидания, допроса, для работы специалистов, кухня, медпункт, комната для мультидисциплинарной команды.