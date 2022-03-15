На Виннитчине открылся первый в Украине центр для детей, пострадавших от насилия

Центр будет предоставлять защиту и поддержку детям, которые пострадали или стали свидетелями насилия.
Об этом говорится в сообщении МВД в Фейсбуке.
По словам заместителя министра внутренних дел Екатерины Павличенко, МВД и все подразделения Национальной полиции работают над тем, чтобы защитить права и интересы детей, формировать систему правосудия, которая будет дружественной для ребенка.
Открывшийся в Винницкой области центр - это пилотный проект, созданный по модели Барнахус.
Для реализации проекта привлекаются следователи полиции, ювенальные полицейские, прокуроры, адвокаты, социальные работники и другие.
В помещении центра есть комнаты ожидания, допроса, для работы специалистов, кухня, медпункт, комната для мультидисциплинарной команды.
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