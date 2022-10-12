В Винницкой области огласили режим тотальной экономии электроэнергии

20:03 11 октября Киев, Украина

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов объявил о введении в регионе режима тотальной экономии электроэнергии.

 
Об этом он написал в Telegram.

По его словам, после повторных ударов по объектам энергоинфраструктуры есть серьезные разрушения. 242 населенных пункта остались без света.
 
"Прошу винничан отнестись с пониманием. Это вынужденные временные ограничения. Экономия нужна, чтобы могли работать больницы, социальные учреждения. В противном случае "Винницаоблэнерго" будет вынуждено ввести графики аварийных отключений", - пояснил Борзов.
 
Он добавил, что все службы работают над возобновлением энергоснабжения в Винницкой области.