В Винницкой области огласили режим тотальной экономии электроэнергии

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов объявил о введении в регионе режима тотальной экономии электроэнергии.
Об этом он написал в Telegram.
По его словам, после повторных ударов по объектам энергоинфраструктуры есть серьезные разрушения. 242 населенных пункта остались без света.
По его словам, после повторных ударов по объектам энергоинфраструктуры есть серьезные разрушения. 242 населенных пункта остались без света.
Он добавил, что все службы работают над возобновлением энергоснабжения в Винницкой области.
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