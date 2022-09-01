На Венецианском кинофестивале показали титры с именами убитых россией украинских детей

11:52 01 сентября Киев, Украина

79-й Венецианский кинофестиваль открыли речью президента Украины Владимира Зеленского.

«Драма, основанная на реальных событиях, воплощена в жизнь реальными извергами, убийцами, палачами, террористами», – начал речь Зеленский

Затем на экране появились титры, но не с именами авторов и создателей кино, а с именами убитых россией украинских детей.

«В мире каждая страна, институт, сообщество должны иметь ясное представление о том, что переживает сейчас Украина. Слышно об этой войне на максимально понятном языке. Для вас таков язык кино. Но вы не увидите дальше жуткие кадры взрывов, выстрелов, разрушений. Вы увидите, что большинство обычно не видит. Неотъемлемая часть каждого фильма, на которую далеко не каждый обращает внимание. Важны имена, которые идут в забвение и неизвестность, потому что в момент, когда они появляются на экране, большинство зрителей делает две вещи: встают и уходят. Знаю, что первое сегодня важно, второе – невозможно», – сказал Зеленский.

После титров на экране появилась надпись "To be continued?" [Будет продолжение?], а Зеленский подчеркнул, что то, каким будет ответ на этот вопрос, зависит от всех нас.



С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли 380 детей, еще 736 детей ранены, а более семи тысяч депортированы в россию.