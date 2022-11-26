На утро субботы обеспечено около 75% потребностей в электроэнергии

12:30 26 ноября Киев, Украина

По состоянию на 11:00 субботы производители электроэнергии покрывают около 75% потребностей потребления в Украине. Дефицит снизился до 25%, сообщает Укрэнерго 26 ноября.

В компании напомнили, что был запущен еще один блок на Хмельницкой АЭС и увеличивается мощность до планового уровня на других энергоблоках.

Также внимание украинцев обратили на то, что теперь Укрэнерго не уточняет, какие именно виды отключений, аварийные или плановые, будут применены – это решают облэнерго.

"Сейчас мы изменили тактику, и доводим до облэнерго не то, на сколько мегаватт нужно ограничить потребление в каждой области, а наоборот, каков лимит потребления в области", – заявил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

То есть диспетчеры облэнерго получают показатель потребления для области, превышать который нельзя. А вот схему отключений, которая позволит соблюдать установленную норму потребления, каждое облэнерго составляет самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Киеве без электроэнергии остаются еще 130 тысяч жителей. В течение 24 часов запланировано завершить все восстановительные работы.