На Уолл-стрит в Нью-Йорке разместили инсталляцию с российской ракетой

12:16 21 ноября Киев, Украина

Нью-Йорке на Уолл-стрит у статуи разъяренного быка активисты организации UAnimals на один день разместили скульптуру российской ракеты.

Об этом сообщил основатель движения UAnimals Александр Тодорчук. Pop-up инсталляция призвана привлечь внимание к экоциду, который россия совершает во время войны в Украине.

"Этой акцией мы переосмысливаем содержание популярной статуи и показываем, что разъяренный бык может оказаться всего лишь напуганным животным, убегающим от войны", - написал Тодорчук.

Во время полномасштабного вторжения россия убивает не только людей, но и миллионы животных, добавил он. А также уничтожает экосистему в целом.



Как сообщил Тодорчук, для борьбы с этим преступлением UAnimals запустили международную кампанию #StopEcocideUkraine.



По данным UAnimals, из-за российской агрессии погибли миллионы животных, 182 880 кв.м почвы загрязнены вредными веществами, а под оккупацией находятся 8 заповедников и 12 национальных природных парков.