На украинско-польской границе образовались очереди из-за снегопада
12:27 15 декабря Киев, Украина
На пунктах пропуска через государственную границу с Польшей образовались очереди
из-за снегопада. Самые длинные фиксируются во Львовской и Волынской областях.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Из-за снегопада замедлено движение автомобилей в пункты пропуска. Самые длинные очереди образовались во Львовской и Волынской области, что на границе с Польшей. В то же время пункты пропуска не перегружены в Закарпатской и Черновицкой областях. Дорожные службы работают в усиленном режиме. А мы стараемся как можно быстрее оформлять пассажиров и транспортные средства", - говорится в сообщении.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии