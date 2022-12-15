На украинско-польской границе образовались очереди из-за снегопада

"Из-за снегопада замедлено движение автомобилей в пункты пропуска. Самые длинные очереди образовались во Львовской и Волынской области, что на границе с Польшей. В то же время пункты пропуска не перегружены в Закарпатской и Черновицкой областях. Дорожные службы работают в усиленном режиме. А мы стараемся как можно быстрее оформлять пассажиров и транспортные средства", - говорится в сообщении.