На украинский рынок заходят две новые авиакомпании

В скором времени в Украине появятся две новые авиакомпании: "Схiд-Захiд" и Bees Airline, на данный момент они проходят этом сертификации в Госавислужбе.
Об этом сообщил экс-гендиректор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.
Хайнацкий также подчеркнул, что в настоящее время он не работает ни в одной из них.
Гендиректором новой Bees Airline является его бывший коллега из "АэроСвита" Николай Севастьянов, а основным бенефициаром является Сергей Смирный.
Как известно, авиакомпания SkyUp Airlines с 17 июля прекратила сотрудничество с Евгением Хайнацким, занимавшего этот пост с начала создания компании, с 2017 года.
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