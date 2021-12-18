На украинский рынок заходят две новые авиакомпании

18:26 28 Июль Киев, Украина

В скором времени в Украине появятся две новые авиакомпании: "Схiд-Захiд" и Bees Airline , на данный момент они проходят этом сертификации в Госавислужбе.

Об этом сообщил экс-гендиректор авиакомпании SkyUp Airlines Евгений Хайнацкий.

"В Украине сейчас создаются две авиакомпании: одна называется "Схiд-Захiд", а вторая, с которой меня сейчас в прессе начали связывать, Bees Airline. Обе эти компании только собираются проходить (или уже проходят) сертификацию в Госавиаслужбе", - сказал он.

Хайнацкий также подчеркнул, что в настоящее время он не работает ни в одной из них.



Гендиректором новой Bees Airline является его бывший коллега из "АэроСвита" Николай Севастьянов, а основным бенефициаром является Сергей Смирный.

"Есть такой человек - Сергей Смирный. Он и является основным бенефициаром. Гендиректор Bees Airline - Николай Севастьянов, мой хороший товарищ. Это правда, я с ним 20 лет дружу, мы вместе работали в "АэроСвите" и в другой авиакомпании немного", - добавил экс-гендиректор SkyUp Airlines.

Как известно, авиакомпания SkyUp Airlines с 17 июля прекратила сотрудничество с Евгением Хайнацким, занимавшего этот пост с начала создания компании, с 2017 года.