На украинских вокзалах организуют бесплатное обучение медицинской помощи

На украинских вокзалах организуют бесплатные тренинги по оказанию медпомощи. Это обучение для людей, не имеющих базового медицинского образования.
На тренингах обучат навыкам первой помощи при критических кровотечениях, остановке сердца, инфарктах, инсультах, дорожно-транспортных происшествиях или ранениях и других ситуациях, опасных для жизни. После прохождения курса можно получить сертификат.
Тренинги будут проводить на вокзалах крупных городов и городах юга и востока Украины, которые расположены у линии разграничения.
Список вокзалов, где будут обучать медпомощи, а также контакты местных координаторов можно найти здесь.
В «Укрзализныця» говорят, что эти практические знания будут полезны и в быту, «помогут сохранять спокойствие и действовать уверенно в критической ситуации».
На тренингах обучат навыкам первой помощи при критических кровотечениях, остановке сердца, инфарктах, инсультах, дорожно-транспортных происшествиях или ранениях и других ситуациях, опасных для жизни. После прохождения курса можно получить сертификат.
Тренинги будут проводить на вокзалах крупных городов и городах юга и востока Украины, которые расположены у линии разграничения.
Список вокзалов, где будут обучать медпомощи, а также контакты местных координаторов можно найти здесь.
В «Укрзализныця» говорят, что эти практические знания будут полезны и в быту, «помогут сохранять спокойствие и действовать уверенно в критической ситуации».
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