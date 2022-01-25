На украинских дорогах появились тайные патрули. Видео

12:49 25 Январь Киев, Украина

Уже больше года в Украине работают камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Они уже успели заработать много денег. Однако оказалось, что полиции этого мало. И она придумала новый способ охоты на водителей – «фантомные» патрули.



Появиться на дорогах Украины полицейские «фантомы» должны, по данным полиции, 25 января 2022 года. То есть они уже должны были выехать на охоту за нарушителями. Пока их будет немного, но потом их количество заметно увеличится.



Что известно о «фантомных» патрулях



Полицейские «фантомы» будут гораздо коварнее камер. Ведь, во-первых, они будут постоянно передвигаться. Так что водители никогда не будут знать, где их могут поймать на «горячем».



Во-вторых, у «фантомов» нет никаких опознавательных знаков, тогда как предупреждения о камерах есть всегда.



Будут передвигаться тайные патрули на кроссоверах Skoda Kodiaq – крупнейшем и дорогом кроссовере в линейке чешской марки. Непонятно почему полиция выбрала именно эту модель – это далеко не дешевый автомобиль. Украинские цены на Kodiaq стартуют с 900 тысяч гривен. К примеру, Renault Duster можно было бы купить вдвое дешевле.



В будущем среди "фантомов" должны появиться и другие модели. Какие именно, не сообщается. В полиции говорят, что это будет секрет.



Также неизвестно, в каких населенных пунктах будут работать фантомные патрульные. Однако, скорее всего, пока речь идет только о четырех экипажах. Но к концу года их количество может превысить 20 единиц. А в следующем году «фантомам» должно быть больше 100 единиц.



Кого и как будут штрафовать



По данным полиции, «фантомы» оснащены оборудованием для автоматической фиксации нарушений ПДД. Патрули могут фиксировать нарушения ПДД как во время движения, так и в неподвижном состоянии.



Прежде всего, водителей будут штрафовать за превышение скорости. Однако в некоторых случаях полиция будет обращать внимание и на другие нарушения.



Останавливать нарушителей в большинстве случаев не будут. Оборудование будет автоматически фиксировать нарушения и передавать его в систему – ту самую, в которой работают и камеры. И эта система уже будет выписывать «письма счастья».



В некоторых случаях, когда полиция будет видеть злостное нарушение ПДД, в процесс наказания может вмешиваться патрульный. Но это будет исключением из правил.



Другие важные изменения для водителей



Также в 2022 году в Украине должно вернуться обязательный технический осмотр для всех без исключения легковушек. Его будут проходить владельцы автомобилей и автоприцепов.



Еще одно нововведение – новые правила дорожного движения. Они вступили в силу 1 ноября 2021 года. Изменения касаются разметки и знаков дорожного движения. Также документ регулирует движение велосипедистов, в частности расширяет понятие велосипедной дорожки и вводит обозначение велосипедной полосы и проезда.