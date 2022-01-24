На украинских дорогах начнут ездить автомобили-фантомы

На украинских дорогах на этой неделе появятся автомобили-фантомы, которые будут следить за порядком и фиксировать нарушения, сообщил глава МВД Денис Монастырский.
По его словам, такие авто без опознавательных знаков будут фиксировать нарушения скоростного режима в обоих направлениях дорожного движения. Далее они будут передавать информацию о нарушениях, и водители, превышающие скорость, будут платить штрафы.
Такие автомобили должны предотвратить правонарушения и их возможные последствия на дороге. В МВД ожидают, что фантомы исключат возможность коррупционных отношений между водителями и инспекторами, а также будут помогать формировать доказательную базу для
По его словам, такие авто без опознавательных знаков будут фиксировать нарушения скоростного режима в обоих направлениях дорожного движения. Далее они будут передавать информацию о нарушениях, и водители, превышающие скорость, будут платить штрафы.
Такие автомобили должны предотвратить правонарушения и их возможные последствия на дороге. В МВД ожидают, что фантомы исключат возможность коррупционных отношений между водителями и инспекторами, а также будут помогать формировать доказательную базу для
судебных разбирательств в случае необходимости.
О том, что автомобили-фантомы появятся на украинских дорогах, стало известно в сентябре 2021 года. По словам Дениса Монастырского, в 2022 году нарушение фиксировалось 23 автомобиля, а в 2023 году – 110. Он также объяснял, что «фантомы» не будут останавливать автомобили, водители которых превышают скорость, а скорее будут выполнять функцию передвижных комплексов, автоматически фиксирующих нарушения ПДД.
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