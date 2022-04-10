На Тернопольщине открыли первую в области смотровую площадку на ратуше

15:35 12 июля Киев, Украина

В Теребовле на Тернопольщине реставрировали туристический "магнит" города - Теребовлянскую ратушу, которая стала первой в области смотровой площадкой.

Об этом сообщается на официальном сайте Теребовлянской территориальной громады.

«Башня ратуши, ее смотровая площадка возобновляют свою работу. Жители и гости города могут подняться по лестничной клетке, восстановленной до исторического вида, на самый верх ратуши и осмотреть Теребовлю с высоты 36 метров, где открывается невероятный вид на весь город и видно его интересные архитектурные памятники, среди которых и замок», - отметила во время открытия заместитель городского головы Теребовли Алла Стечишин.

Она добавила, что башня Теребовлянской ратуши - единственная смотровая площадка в настоящее время в Тернопольской области.



В тергромаде отметили, что ремонтно-реставрационные работы на городской ратуше проводились в течение 2019-2020 годов. Из городского бюджета было направлено 2 995 989,50 гривень.



Город Теребовля был основан в 1097 году. А Магдебургское право получил в 1389 году. Впрочем, по информации Туристско-информационного центра Теребовли, история местной ратуши, в которой заседал магистрат, начинается лишь с конца XVIII - начала XIX века. В то время город находился под властью Австро-Венгерской империи. В документальных источниках можно встретить разные даты сооружения ратуши, к тому же ее неоднократно перестраивали, изменяя внутреннюю планировку и архитектурную форму.





Сначала в здании была размещена резиденция местного старосты, а до 1890 года в помещении ратуши действовала польская школа для мальчиков им. Адама Мицкевича. Дом самоуправления в то время был увенчан деревянной башней в неоготическом стиле, украшением которой были часы, встроенные в четыре стороны башни.

Во время Первой мировой войны была разрушена деревянная башня и второй этаж Теребовлянского магистрата. Отстроили ратушу уже в классическом стиле: двухэтажное, прямоугольное здание с трехъярусной башней, завершением которого был флюгер, изготовленный в форме герба города. Фасад стены украшало ядро, найденное при раскопках на Теребовлянском замке. В 70-х годах ХХ в. на одной стороне башни были восстановлены часы, которые подарил городу местный часовщик Анатолий Чайко по случаю своего юбилея.

В начале 90-х годов были проведены ремонтные работы здания ратуши, над башней поднят сине-желтый флаг, а на уровне третьего яруса - обустроена смотровая площадка.

Два года назад инициативная группа местных жителей и команда Туристско-информационного центра г. Теребовля предложила восстановить туристический "магнит" города - реставрировать башню со смотровой площадкой.