На Тернопольщине начались плановые антитеррористические учения

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией Тернопольской области проводят плановые антитеррористические учения.
Об этом в среду, 28 апреля, сообщает полиция Тернопольской области в Facebook.
В полиции отметили, что учения пройдут в нескольких локациях Тернополя и окрестностях областного центра, поэтому, во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, проверка документов, осмотр автомобилей.
Жителей города просят отнестись с пониманием к ужесточению особого режима и выполнять требования правоохранителей.
Жителей города просят отнестись с пониманием к ужесточению особого режима и выполнять требования правоохранителей.
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