На Тернопольщине начались плановые антитеррористические учения

12:01 28 Апрель Киев, Украина





Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией Тернопольской области проводят плановые антитеррористические учения

Об этом в среду, 28 апреля, сообщает полиция Тернопольской области в Facebook.

"Главной целью учений является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что учения пройдут в нескольких локациях Тернополя и окрестностях областного центра, поэтому, во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, проверка документов, осмотр автомобилей.



Жителей города просят отнестись с пониманием к ужесточению особого режима и выполнять требования правоохранителей.



