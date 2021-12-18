На "Суспільному" запущен новый детский канал "Бробакс"

18:53 30 Ноябрь Киев, Украина

Месяц назад "Суспільне" запустил детский канал "Бробакс" с четырьмя анимационными сериалами. И уже за первые 3 недели детские сериалы получили 100 тысяч просмотров на канале "Бробакс".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил канал "Суспільне мовлення".

По словам руководителя редакции детской и подростковой речи цифровых платформ Виктории Мурованой запуск детских сериалов на "Суспільному" - это полезное лакомство для детей.

В октябре "Суспільне" презентовал новый проект — детский ютуб-канал «Бробакс». Ведущие украинские студии-производители, победители художественных конкурсов, создали четыре познавательно-развлекательных анимационных сериала для детей всех возрастов — "Маленький Бу", "ТоТо", "Портал приключений" и "Яся и ее робот".

"Детский канал появился благодаря всей команде "Суспільного": нам помогали специалисты абсолютно всех подразделений. Все сработали просто фантастически. Отдельно отмечу огромную помощь социологу Виктории Брындзе, которая сейчас работает над стратегией развития детской речи "Суспільного" на ближайшие годы", - рассказала Виктория Мурована.

Все детские проекты для "Суспільного" создали профессиональные команды, за плечами которых опыт работы как в Украине, так и за рубежом.