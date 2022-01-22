На станцию "Академик Вернадский" приплыли киты-горбачи

06:30 06 Май Киев, Украина

В непосредственной близости с украинской станцией "Академик Вернадский" была зафиксирована пара китов-горбачей. Горбачи у берегов острова Галиндез - это большая редкость, обычно для того, чтоб полюбоваться их красотой, необходимо отправляться в открытое море.

Об этом сообщается на facebook-странице Национального антарктического научного центра.



Китолог Оксана Савенко успела сфотографировать хвост одного из китов. На каждом из них собственный рисунок, поэтому полярники "охотятся" на фото хвостовых плавников.



Затем они вносят фотографии в каталог, с помощью которого можно существенно уточнять пути миграции и структуру популяции китов. Ученые шутят, что это "китовый фейсбук".



Второй кит не захотел показать полярникам свой хвост.



Горбачи - самые многочисленные киты в районе Антарктического полуострова. Их средний вес составляет 30 тонн, а длина - 13,5-14,5 метров.