На шаг ближе к ЕС: иностранные вузы откроют филиалы в Украине

Согласно решению правительства, лучшие иностранные высшие учебные заведения смогут открыть филиалы в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки в понедельник, 12 апреля.
Работа такого филиала будет осуществляться на основании разрешения Минобразования. Иностранный вуз при этом должен входить в международные рейтинги, например, QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities – World Top 500 Universities и занимать при этом место не ниже 3000.
Российским университетам такие разрешения давать не будут. Также действует ограничение на создание филиалов в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе.
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