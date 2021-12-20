На шаг ближе к ЕС: иностранные вузы откроют филиалы в Украине

18:22 12 Апрель Киев, Украина

Согласно решению правительства, лучшие иностранные высшие учебные заведения смогут открыть филиалы в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки в понедельник, 12 апреля.

"Чтобы стать на шаг ближе к Европейскому Союзу, мы открываем новые границы. Поэтому на территории Украины предусмотрена возможность создания территориальных структурных подразделений иностранных высших учебных заведений. Лучшие мировые практики сферы высшего образования будут реализовываться и в украинских университетах", – сказал замминистра образования и науки по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко.

Работа такого филиала будет осуществляться на основании разрешения Минобразования . Иностранный вуз при этом должен входить в международные рейтинги, например, QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities – World Top 500 Universities и занимать при этом место не ниже 3000.



Российским университетам такие разрешения давать не будут. Также действует ограничение на создание филиалов в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе.



