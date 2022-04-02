На сегодня, 2 апреля, запланировано семь гуманитарных маршрутов

11:54 02 апреля Киев, Украина

Как стало известно, сегодня, 2 апреля, в Офисе президента Украины запланировали провести семь гуманитарных маршрутов для эвакуации украинских граждан из районов боевых действий против российских оккупантов в трех областях.

Об этом в Telegram проинформировал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что о гуманитарных маршрутах достигнута договоренность.

Из Мариуполя Донецкой области анонсируют выезд на частном транспорте по маршруту Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье

Из Бердянска Запорожской области в областной центр автобусы поданы для эвакуации через Токмак, Васильевку и Каменское.

 Маршруты в Луганской области:

  •  Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут;
  •  Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут;
  •  Попасная – Бахмут;
  •  Лисичанск – Бахмут;
  •  Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

 "Гуманитарный груз и автобусы для эвакуации будут отправлены из Бахмута", – уточнил Тимошенко.

Напомним, что вчера, 1 апреля, гуманитарными коридорами удалось вывезти более 6 тыс. украинцев, половина из которых – из Мариуполя.