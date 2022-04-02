На сегодня, 2 апреля, запланировано семь гуманитарных маршрутов

Как стало известно, сегодня, 2 апреля, в Офисе президента Украины запланировали провести семь гуманитарных маршрутов для эвакуации украинских граждан из районов боевых действий против российских оккупантов в трех областях.

Об этом в Telegram проинформировал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что о гуманитарных маршрутах достигнута договоренность.

Из Мариуполя Донецкой области анонсируют выезд на частном транспорте по маршруту Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье

Из Бердянска Запорожской области в областной центр автобусы поданы для эвакуации через Токмак, Васильевку и Каменское.

Маршруты в Луганской области:

Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут;

Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут;

Попасная – Бахмут;

Лисичанск – Бахмут;

Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

"Гуманитарный груз и автобусы для эвакуации будут отправлены из Бахмута", – уточнил Тимошенко.

Напомним, что вчера, 1 апреля, гуманитарными коридорами удалось вывезти более 6 тыс. украинцев, половина из которых – из Мариуполя.