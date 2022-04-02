На сегодня, 2 апреля, запланировано семь гуманитарных маршрутов

Как стало известно, сегодня, 2 апреля, в Офисе президента Украины запланировали провести семь гуманитарных маршрутов для эвакуации украинских граждан из районов боевых действий против российских оккупантов в трех областях.
Об этом в Telegram проинформировал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Он отметил, что о гуманитарных маршрутах достигнута договоренность.
Из Мариуполя Донецкой области анонсируют выезд на частном транспорте по маршруту Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье
Из Бердянска Запорожской области в областной центр автобусы поданы для эвакуации через Токмак, Васильевку и Каменское.
Маршруты в Луганской области:
- Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут;
- Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут;
- Попасная – Бахмут;
- Лисичанск – Бахмут;
- Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.
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