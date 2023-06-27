На сайте президента Украины появилась петиция о расторжении дипломатических отношений с беларусью

Граждане Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разорвать дипломатические отношения с беларусью в связи со сложной ситуацией, сложившейся на ее территории и влиянием страны на безопасность и стабильность Украины.
Об этом говорится в петиции, опубликованной на сайте главы государства.
Автором петиции является Климентий Сподин.
Отмечается, что одной из главных причин этого призыва является активная поддержка и сотрудничество властей беларуси с россией.
Об этом говорится в петиции, опубликованной на сайте главы государства.
Автором петиции является Климентий Сподин.
Отмечается, что одной из главных причин этого призыва является активная поддержка и сотрудничество властей беларуси с россией.
Также автор петиции отмечает, что расторжение дипломатических отношений с беларусью будет сильным политическим шагом, что покажет неприемлемость к действиям, угрожающим национальной безопасности Украины.
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