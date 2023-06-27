На сайте президента Украины появилась петиция о расторжении дипломатических отношений с беларусью

12:18 27 июня Киев, Украина

Граждане Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой разорвать дипломатические отношения с беларусью в связи со сложной ситуацией, сложившейся на ее территории и влиянием страны на безопасность и стабильность Украины.

Об этом говорится в петиции, опубликованной на сайте главы государства.

Автором петиции является Климентий Сподин.

Отмечается, что одной из главных причин этого призыва является активная поддержка и сотрудничество властей беларуси с россией.
"Это сотрудничество не только усиливает политические и экономические связи между двумя странами, но и создает угрозу национальной безопасности Украины. беларусь предоставляет россии военную технику, территории и воздушное пространство для проведения террористических актов на нашей территории, что угрожает жизнью и безопасности украинцев", - говорится в тексте петиции.
Также автор петиции отмечает, что расторжение дипломатических отношений с беларусью будет сильным политическим шагом, что покажет неприемлемость к действиям, угрожающим национальной безопасности Украины.
"Разрыв дипломатических отношений с беларусью также отправит международному сообществу сильное послание о нашей готовности защищать свою независимость и соблюдать международные стандарты демократии и прав человека", — подчеркивается в тексте петиции.