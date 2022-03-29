На русском ТВ изменили риторику и теперь распространяются тезисы ненависти ко ВСЕМ украинцам.
Об этом заявил министр культуры Украины Ткаченко.
Сначала там хотели победить "нацистов" и призывали ВСУ сложить оружие. Теперь же они говорят, что "значительная часть украинцев охвачена безумием нацизма".
По словам Ткаченко, нас демонизируют, чтобы у любого россиянина не было и капли сомнения что украинцев можно и нужно убивать.
Сначала там хотели победить "нацистов" и призывали ВСУ сложить оружие. Теперь же они говорят, что "значительная часть украинцев охвачена безумием нацизма".
По словам Ткаченко, нас демонизируют, чтобы у любого россиянина не было и капли сомнения что украинцев можно и нужно убивать.
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