12:33 29 марта Киев, Украина

На русском ТВ изменили риторику и теперь распространяются тезисы ненависти ко ВСЕМ украинцам.

Об этом заявил министр культуры Украины Ткаченко.



Сначала там хотели победить "нацистов" и призывали ВСУ сложить оружие. Теперь же они говорят, что "значительная часть украинцев охвачена безумием нацизма".



По словам Ткаченко, нас демонизируют, чтобы у любого россиянина не было и капли сомнения что украинцев можно и нужно убивать.