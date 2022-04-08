На российском интернет-сервисе Аvito оккупанты начали продавать награбленные в Украине вещи

Российские оккупанты, которые вторглись в Украину максимально продемонстрировали "величие" рф. Они не только убивают мирное население и бомбят дома, но и активно мародерствуют.
Так на онлайн-площадке для размещения объявлений Аvito появилось объявление о продаже олимпийки украинской сборной по футболу.
Об этом сообщили в Instagram Украинской ассоциации по футболу (УАФ).
Продавец олимпийки не скрывает, что она украдена в Украине и называет это "трофеем из-под Броваров".
Продавец олимпийки не скрывает, что она украдена в Украине и называет это "трофеем из-под Броваров".
В объявлении также указано, что вещь новая, с биркой. Выручить за олимпийку мародеры хотят 3700 рублей.
В УАФ в свою очередь отметили, что для нормальных людей трофеи – это захваченное во время боя оружие врага. Однако для россиян "трофеями" оказались награбленные у украинцев вещи.
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