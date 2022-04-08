На российском интернет-сервисе Аvito оккупанты начали продавать награбленные в Украине вещи

21:14 05 апреля Киев, Украина

Российские оккупанты, которые вторглись в Украину максимально продемонстрировали "величие" рф. Они не только убивают мирное население и бомбят дома, но и активно мародерствуют.

Так на онлайн-площадке для размещения объявлений Аvito появилось объявление о продаже олимпийки украинской сборной по футболу.

Об этом сообщили в Instagram Украинской ассоциации по футболу (УАФ).



Продавец олимпийки не скрывает, что она украдена в Украине и называет это "трофеем из-под Броваров".

В объявлении также указано, что вещь новая, с биркой. Выручить за олимпийку мародеры хотят 3700 рублей.

В УАФ в свою очередь отметили, что для нормальных людей трофеи – это захваченное во время боя оружие врага. Однако для россиян "трофеями" оказались награбленные у украинцев вещи.