На разминирование украинских территорий может уйти до 10 лет – ГСЧС

Учитывая международный опыт, разминирование украинских территорий может занять от 5 до 10 лет. Всего с начала широкомасштабного военного вторжения россии саперы обезвредили более 104 тысяч взрывоопасных предметов.
Об этом рассказал начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Олег Бондарь.
По его словам, одним из наибольших негативных последствий вторжения на территорию Украины российских войск стало масштабное загрязнение территорий и населенных пунктов взрывоопасными предметами, в том числе применение которых запрещено международными конвенциями.
Бондарь уточнил, что враг применяет дистанционные системы минирования, устанавливает неуправляемые минные заграждения на территории населенных пунктов и оставляет после себя большое количество специально установленных взрывных устройств, несущих смертельную опасность и угрозу мирному населению.
Об этом рассказал начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Олег Бондарь.
По его словам, одним из наибольших негативных последствий вторжения на территорию Украины российских войск стало масштабное загрязнение территорий и населенных пунктов взрывоопасными предметами, в том числе применение которых запрещено международными конвенциями.
Бондарь уточнил, что враг применяет дистанционные системы минирования, устанавливает неуправляемые минные заграждения на территории населенных пунктов и оставляет после себя большое количество специально установленных взрывных устройств, несущих смертельную опасность и угрозу мирному населению.
Как отметил Бондарь, чтобы обезопасить гражданских, ГСЧС активизировала работу по обучению населения по рискам в случае обнаружения взрывоопасных предметов.
По информации представителя ГСЧС, после освобождения ВСУ украинских городов и сел саперы обследуют населенные пункты, автодороги и сооружения, обеспечивают работу аварийно-восстановительных бригад на линиях электросетей, газо- и водопроводах.
По информации представителя ГСЧС, после освобождения ВСУ украинских городов и сел саперы обследуют населенные пункты, автодороги и сооружения, обеспечивают работу аварийно-восстановительных бригад на линиях электросетей, газо- и водопроводах.
Как сообщили в ГСЧС Украины, на 12 мая саперы обезвредили 104 271 взрывоопасный предмет и 593,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 972 авиационные бомбы. Спасатели обследовали территорию площадью 20 292,61 гектара.
Чаще всего пиротехники ГСЧС работали: в Харьковской области 3751 раз, Киевщине – 1912, Николаевщине – 1287, Черкасщине – 726 Черниговщине – 707, Сумщине – 443 раза.
Чаще всего пиротехники ГСЧС работали: в Харьковской области 3751 раз, Киевщине – 1912, Николаевщине – 1287, Черкасщине – 726 Черниговщине – 707, Сумщине – 443 раза.
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