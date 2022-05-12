На разминирование украинских территорий может уйти до 10 лет – ГСЧС

14:45 12 мая Киев, Украина





Об этом рассказал начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям



По его словам, одним из наибольших негативных последствий вторжения на территорию Украины российских войск стало масштабное загрязнение территорий и населенных пунктов взрывоопасными предметами, в том числе применение которых запрещено международными конвенциями.



Бондарь уточнил, что враг применяет дистанционные системы минирования, устанавливает неуправляемые минные заграждения на территории населенных пунктов и оставляет после себя большое количество специально установленных взрывных устройств, несущих смертельную опасность и угрозу мирному населению. Учитывая международный опыт, разминирование украинских территорий может занять от 5 до 10 лет. Всего с начала широкомасштабного военного вторжения россии саперы обезвредили более 104 тысяч взрывоопасных предметов.Об этом рассказал начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Олег Бондарь.По его словам, одним из наибольших негативных последствий вторжения на территорию Украины российских войск стало масштабное загрязнение территорий и населенных пунктов взрывоопасными предметами, в том числе применение которых запрещено международными конвенциями.Бондарь уточнил, что враг применяет дистанционные системы минирования, устанавливает неуправляемые минные заграждения на территории населенных пунктов и оставляет после себя большое количество специально установленных взрывных устройств, несущих смертельную опасность и угрозу мирному населению.

"Эти мины и боеприпасы обнаруживались на территориях Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей. Общее количество разнообразных мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов", – добавил он.

Как отметил Бондарь, чтобы обезопасить гражданских, ГСЧС активизировала работу по обучению населения по рискам в случае обнаружения взрывоопасных предметов.



По информации представителя ГСЧС, после освобождения ВСУ украинских городов и сел саперы обследуют населенные пункты, автодороги и сооружения, обеспечивают работу аварийно-восстановительных бригад на линиях электросетей, газо- и водопроводах.

“В настоящее время выполнение этих мер позволило нам начать поэтапный процесс обследования и разминирования сельхозугодий. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы предоставить возможность агропредприятиям осуществлять весеннюю посевную кампанию”, – сказал Бондарь.

Как сообщили в ГСЧС Украины, на 12 мая саперы обезвредили 104 271 взрывоопасный предмет и 593,4 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 972 авиационные бомбы. Спасатели обследовали территорию площадью 20 292,61 гектара.



Чаще всего пиротехники ГСЧС работали: в Харьковской области 3751 раз, Киевщине – 1912, Николаевщине – 1287, Черкасщине – 726 Черниговщине – 707, Сумщине – 443 раза.