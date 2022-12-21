На портале "Дия" появился раздел о безбарьерности. Для ВПЛ, людей с инвалидностью и пожилых людей

На портале «Дия» появился раздел о безбарьерности, где объединили всю необходимую информацию для ВПЛ, людей с инвалидностью, родителей, пожилых и украинцев, которые ищут работу.
«Дия.Безбарьерность» предлагает статьи о том, как найти первую работу или трудоустроиться, если вы старше 60 лет, получить пенсию, подготовиться к эвакуации за границу или получить психологическую помощь.
По словам министра, новый раздел должен сэкономить время и упростить жизнь украинцам.
Также есть поиск раздела, в котором можно ввести «название услуги или жизненную ситуацию».
Партнеры из Программы развития ООН в Украине проверили все услуги на доступность и соответствие международным стандартам.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии