На портале "Дия" появился раздел о безбарьерности. Для ВПЛ, людей с инвалидностью и пожилых людей

09:18 21 декабря Киев, Украина

На портале «Дия» появился раздел о безбарьерности, где объединили всю необходимую информацию для ВПЛ, людей с инвалидностью, родителей, пожилых и украинцев, которые ищут работу.



«Дия.Безбарьерность» предлагает статьи о том, как найти первую работу или трудоустроиться, если вы старше 60 лет, получить пенсию, подготовиться к эвакуации за границу или получить психологическую помощь.

"Я уверен, что эта систематизация услуг, систематизация знаний, развитие этого направления поможет украинцам, нуждающимся в равенстве, удобстве, они будут активно использовать, и этот продукт станет точно популярным", — пишет глава Минцифры Михаил Федоров.

По словам министра, новый раздел должен сэкономить время и упростить жизнь украинцам.

"Будем развивать этот инструмент, запускать новые услуги, а также делиться экспертным опытом о том, как делать склад вещи простыми", - подчеркнул Федоров.

Также есть поиск раздела, в котором можно ввести «название услуги или жизненную ситуацию».



Партнеры из Программы развития ООН в Украине проверили все услуги на доступность и соответствие международным стандартам.